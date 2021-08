Aux origines de la philosophie occidentale

Il y a 2 400 ans , sous le soleil de la Méditerranée, Platon et Aristote se croisent pour ce qui sera une des plus importantes rencontres de l’histoire. Leur controverse philosophique nous est encore utile pour penser notre monde actuel.

En compagnie du philosophe Luc de Brabandere, La Libre est partie cet été, chaque mardi (du 13/7 au 17/8) à leur rencontre qui est à l’origine de la philosophie occidentale. Avec Anne Mikolajczak et l’illustrateur Rif (Cartoonbase), Luc de Brabandere publiera en novembre l’ouvrage Platon vs Aristote, une initiation joyeuse à la controverse philosophique aux Éditions Sciences humaines dont est tirée cette série. Ce livre est aussi le support d’un séminaire dont la prochaine session aura lieu les 21 et 22 octobre (informations : www.ailouvain.be).