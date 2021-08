Avis des brokers

Biotalys (+3,1 % à 7,42 euros) a reçu deux premiers avis "acheter" de la part des courtiers qui ont organisé l’introduction en Bourse du groupe, avec des objectifs fixés respectivement à 10,50 euros chez l’allemand Berenberg et à 8,70 euros chez le belge KBC Securities. Chez ce dernier courtier, l’analyste pointe les nombreux produits actuellement dans le pipeline du groupe spécialisé dans la diminution des coûts de développement pour de nouveaux pesticides, avec un marché potentiel approchant les 5 milliards de dollars. "La plupart de ces produits sont toutefois encore dans les premiers stages de leurs développements." Ahold Delhaize (+0,2 % à 27,87 euros) a enregistré plusieurs révisions favorables de ses objectifs à la suite de la publication des bons résultats semestriels, vers 25 euros chez Crédit Suisse ("neutre"), vers 27 euros chez Jeffereis ("conserver"), vers 27,50 euros chez Barclays ("neutre"), vers 30,80 euros chez Bernstein ("surperformer"), vers 25 euros chez Berenberg ("conserver") ou vers 30,50 euros chez KBC Securities ("acheter"). Les analystes soulignent généralement le niveau soutenu des ventes en Europe et aux États-Unis, et la révision à la hausse des attentes de la direction pour le reste de l’année. Sipef (+0,2 % à 52 euros) a été confirmée à "acheter" chez KBC Securities, l’objectif de cours grimpant de 55 vers 61 euros à la suite de la publication d’excellents résultats semestriels. "Nous avons relevé nos attentes au vu du niveau élevé du prix de l’huile de palme". Berenberg a confirmé son avis "acheter" avec un objectif à 61 euros. G.Se.