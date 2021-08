États-Unis Les réserves de la Banque centrale afghane sont bloquées

Les talibans n’auront pas accès aux réserves monétaires de la Banque centrale que détient le gouvernement afghan aux États-Unis, a assuré lundi matin un responsable de l’administration Biden. La grande majorité des réserves monétaires de la Banque centrale afghane ne sont pas détenues en Afghanistan, a par ailleurs précisé une source proche du dossier, sans toutefois préciser quelle part est détenue aux États-Unis. Les réserves brutes de la Banque centrale afghane s’élevaient à 9,4 milliards de dollars fin avril, selon le Fonds monétaire international (FMI). (AFP)

France Le fils de Massoud appelle à la résistance dans le Panjshir

Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par Al-Qaïda, a appelé lundi ses compatriotes à le rejoindre pour résister, tout en pressant les "amis de la liberté" étrangers d’aider son pays. Dans une tribune publiée par la revue française La Règle du jeu, fondée par l’écrivain Bernard Henri-Lévy, le fils du héros de la résistance antisoviétique affirme vouloir faire "sien" le combat de son père pour la liberté, alors que "la tyrannie triomphe en Afghanistan". "Mes compagnons d’armes et moi allons donner notre sang, avec tous les Afghans libres qui refusent la servitude et que j’appelle à me rejoindre dans notre bastion du Panjshir, qui est la dernière région libre de notre pays à l’agonie", lance-t-il à l’adresse des Afghans "de toutes régions et de toutes tribus". (AFP)

Ouzbékistan Un avion militaire afghan s’est écrasé

Un avion militaire afghan s’est écrasé dimanche soir en Ouzbékistan, une ex-république soviétique d’Asie centrale qui partage une frontière avec l’Afghanistan, a déclaré lundi un porte-parole du ministère de la Défense. Deux patients portant l’uniforme des forces armées afghanes ont été hospitalisés dimanche soir dans un hôpital de la province de Sourkhondario. L’un des patients s’est éjecté "avec un parachute", a raconté un médecin. ((AFP)

Royaume-Uni Critique inhabituelle du ministre de la Défense

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a qualifié le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan d’"échec de la communauté internationale" lundi, avant une nouvelle réunion de crise gouvernementale à Downing Street. "C’est un échec de la communauté internationale, qui n’a pas compris qu’on ne règle pas les choses du jour au lendemain", a déclaré sur la BBC le ministre, qui avait déjà critiqué ouvertement la semaine dernière la décision américaine de se retirer. Il a cependant assuré que l’engagement britannique en Afghanistan, qui a coûté la vie à 457 soldats britanniques en 20 ans d’intervention, "ne comptait pas pour rien". (AFP)