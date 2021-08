Leuze-en-Hainaut Travaux sur la N60 : un pertuis pourrait s’effondrer

Des travaux se dérouleront à partir du 23 août sur la N60 et ce plus précisément sur le tronçon compris entre le rond-point de la Croix-au-Mont et la Warde. Il s’agit de travaux qui seront effectués par le SPW et qui visent à consolider un pertuis qui menace de s’effondrer. La Ville signale d’emblée que le rond-point et le carrefour ne seront pas bloqués pendant les travaux. Néanmoins, il faudra faire preuve de patience. Le chantier se déroulera en deux phases. Chacune durera un mois, sauf imprévu comme intempéries ou autres.

G.Dx