Harcèlement de rue La police de Bruxelles-Nord lance une brochure pour le public et une formation aux policiers

La zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) effectue déjà des contrôles en matière de violence sexiste et de harcèlement de rue. Désormais, la zone élabore une brochure pour informer le public sur le harcèlement de rue et met en place une formation pour les agents de police en collaboration avec l’ASBL "Touche pas à mon pote". C’est ce qu’a annoncé la zone de police ce lundi par communiqué. (Belga)