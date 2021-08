Inondations La Wallonie exhorte les propriétaires de biens touristiques à héberger les personnes sinistrées

Le gouvernement wallon a décidé d’octroyer un incitant exceptionnel aux propriétaires de biens loués avec affectation touristique pour le relogement de familles sinistrées suite aux inondations de juillet. Quelques milliers d’hébergements pourraient ainsi renforcer l’offre de la plateforme entraide logement. L’incitant, versé chaque mois pour une période minimale de six mois et maximale d’un an, sera calculé sur base forfaitaire, partant de 300 euros pour une chambre à 1000 euros pour quatre et plus. Attention que le loyer exigé ne peut être supérieur au montant indiqué dans la Grille indicative des loyers.