Investissement Le réseau Engel&Völkers accueille un nouvel actionnaire majoritaire

Fort d’un chiffre d’affaires anticipé de plus d’1 milliard d’euros pour 2021, Engel&Völkers, le réseau d’agences spécialisé dans le haut de gamme, entame une nouvelle page de son histoire. Il a signé un accord avec la société d’investissement Permira, appelée à devenir son nouvel actionnaire majoritaire dès la finalisation de la transaction, prévue pour le 4e trimestre de cette année. La prise de participation de Permira, qui compte parmi les plus grands investisseurs mondiaux dans le secteur des technologies, est destinée à accélérer la croissance d’Engel&Völkers en intensifiant sa numérisation et en renforçant sa couverture à l’international.