Nomination JLL Belux a un nouveau CEO

Le conseiller en immobilier professionnel JLL Belux se cherchait un nouveau patron depuis le départ de Jean-Philip Vroninks, devenu entre-temps CEO de la société immobilière réglementée Befimmo en juin dernier. C’est désormais chose faite, et c’est Kasper Deforche, CEO de la SIR versée dans l’immobilier commercial Wereldhave et anciennement en charge du portefeuille Retail et Résidentiel chez AG Real Estate, qui entrera en fonction en novembre. "Je me réjouis de rejoindre JLL à un moment de changements remarquables et d’opportunités de marché uniques", a-t-il commenté, cité dans un communiqué.