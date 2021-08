Industrielles en berne. Après avoir progressé de 3,84 % depuis le début du mois, l’indice Bel 20 devait reculer lundi à l’instar de ses voisins européens. Notre indice de référence reperdait finalement 0,54 % à 4 338,35 points avec 12 de ses éléments dans le rouge. Aperam (53,48) et arGEN-X (261,10) étaient en tête des baisses avec des reculs de 2,19 et 2,06 % tandis que Solvay (116,10) et Galapagos (49,44) reculaient de 1,61 et 0,84 %. Les immobilières se distinguaient avec WDP (38,78), positive de 1,25 % tandis que Aedifica (123,60) et Cofinimmo (142,20) s’appréciaient de 0,16 et 0,64 %. Tessenderlo (36,15) et Picanol (73,60) étaient négatives de 1,3 et 3,9 %, CFE (88,30) et EVS (17,08) de 2,6 et 1,5 %, Exmar (3,60) et Econocom (3,40) de 1,9 et 3,4 %. Euronav (6,60) et Ekopak (18,02) progressaient par contre de 2 et 2,3 %. (Belga)