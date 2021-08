Comment en est-on arrivé à une telle débâcle ?

Une armée évaporée, un gouvernement dissous et, dans le palais présidentiel de Kaboul, une bande de talibans, tous barbus, qui récitent le Coran là où, quelques jours auparavant, le président Ghani promettait de ne jamais abandonner son poste. Comment en est-on arrivé là ? La question est sur toutes les lèvres, les réponses sont multiples :

1 Des talibans en position de force

"Les talibans ont gagné avec le jugement de leurs glaives et de leurs fusils", a reconnu l’ex-président Ghani. Avant même la confirmation par le président Biden le 14 avril du retrait définitif des forces américaines, les fondamentalistes occupaient déjà plus de la moitié du territoire afghan. À la façon d’une guérilla, qui pratique le hit and run, frappe un objectif puis disparaît dans la nature, ce qui a pesé sur les postes fixes, souvent peu fournis en hommes, de l’armée afghane. Les insurgés n’avaient jamais été si présents sur le territoire afghan depuis 2001. Leur progression s’appuyait sur une population rurale de plus en plus délaissée par le pouvoir central afghan, illettrée et n’ayant pas accès à la modernisation des villes. En mai, les talibans contrôlaient déjà une large partie de la province de Helmand, qui est la première productrice en Afghanistan du pavot, d’où est tiré l’opium. Selon le dernier rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), la culture du pavot a augmenté de 37 % en Afghanistan en 2020. Les talibans tirent une partie de leurs ressources de ce trafic, ce qui les met en conflit ou en cheville avec des seigneurs de guerre locaux.

2 Les talibans fixés sur un objectif

Les insurgés n’ont jamais caché leur intention : reconquérir leur pouvoir après en avoir été chassés en 2001 et réinstaurer un émirat islamique sur base de leur version extrême de la charia. De cet objectif découlaient deux conditions : en finir avec "l’administration de Kaboul", décrite comme une marionnette des Américains, et chasser les forces étrangères du pays, ce qui ne pouvait que plaire à une partie de la population afghane rompue à l’idée de combattre les envahisseurs. Malgré tous leurs efforts pour atteindre "le cœur des Afghans", l’une des devises de l’Otan, les forces internationales vivaient largement en vase clos dans leurs casernes. Rares étaient les soldats qui pouvaient approcher humainement la population locale, sinon lourdement armés, revêtus de gilets pare-balles et couverts par un blindé. Jusqu’au bout, les talibans s’en sont tenus à cet agenda. Au printemps 2021, l’administration Biden a encore proposé aux talibans une réécriture de la Constitution afghane par une commission de 21 membres, la révision de la législation actuelle par un Haut Conseil de jurisprudence islamique ainsi qu’une réunion à haut niveau à Istanbul pour finaliser le tout. Le 13 avril, les talibans ont refusé de participer à toute réunion "tant que les forces étrangères ne se [seraient] pas complètement retirées du pays".

3 Une armée afghane épuisée et pas si nombreuse que cela

Sur le papier, Kaboul affirmait pouvoir aligner 300 000 hommes et femmes contre 70 000 talibans. En réalité, c’est beaucoup moins que cela. Selon le Combatting Terrorism Center (CTC) de Westpoint, seuls 185 000 étaient placés sous l’autorité du ministère afghan de la Défense, les autres étant des policiers. De plus, le président Ghani a obtenu des Américains en 2017 le droit de ne plus rendre publiques les pertes et désertions au sein de l’Armée nationale afghane (ANA). Cela a largement contribué à masquer les problèmes : près de 60 000 soldats décédés depuis 2001, un moral à zéro et un besoin de renouveler l’effectif de 25 % par an. Pour couronner le tout, de nombreux soldats se sont plaints de ne plus avoir reçu leur paie, ni même été nourris depuis que Washington a confié le paiement des salaires à Kaboul à partir de la mi-avril.

L’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (Sigar), l’officiel américain John Sopko dénonce aussi depuis des années dans ses rapports l’existence de "brigades fantômes" que les États-Unis financent mais qui n’existent pas. Selon un diplomate occidental, en poste à Kaboul, cité par Le Monde, "il y aurait 46 bataillons fantômes, de 800 hommes chacun". À cela, s’est ajouté le retrait des contractuels privés qui accompagnaient l’armée américaine. Sans l’aide de ceux-ci, l’ANA s’est trouvée dans l’incapacité d’assurer la maintenance de certains de ses avions et hélicoptères tandis que Washington proposait une maintenance par liaison Zoom dans un pays où seulement 30 % des habitants ont de l’électricité en continu. En définitive, seules les forces spéciales afghanes - environ 40 000 hommes - semblent avoir tenu la route.

4 La corruption endémique

L’immense apport d’argent occidental a activé en Afghanistan des réseaux de corruption, qui ont profité à de nouveaux riches ou à des chefs locaux dont la loyauté dépendait d’où venait l’argent. Depuis 2001, les États-Unis ont investi 145 milliards de dollars dans la reconstruction du pays, dont 88 milliards dans l’assistance à l’armée tandis que les Européens ont consacré plus de 25 milliards d’euros au développement du pays. Le Sigar souligne aussi, dans un rapport à paraître ce mardi, que la multiplication des aides américaines, mal coordonnées, a accentué la dispersion de l’argent. Face à la corruption, les Afghans se sont demandé qui était le pire : le gouvernement ou les talibans ? Et certains, comme Ismail Khan, l’homme fort d’Hérat, n’ont pas hésité à négocier un sauf-conduit avec les talibans dès lors que leur offensive semblait couronnée de succès.

5 Un retrait américain précipité

En signant les accords de Doha en 2020, le président Trump a conclu un accord bilatéral assurant la sécurité des soldats alliés lors de leur retrait, sans regard pour la population afghane. Joe Biden a postposé de quelques mois ce retrait (qui devait initialement avoir lieu le 1er mai) sans s’assurer que les institutions du pays pourraient survivre à une offensive des talibans. Le retrait des derniers 2 500 soldats américains, plus celui des Européens, a donné le signal aux insurgés que la voie était libre. Sur le long terme, plusieurs experts mettent en cause également la façon dont les généraux "rosissent" leurs rapports à chaque fois qu’ils arrivent à terme de leur mandat - ce qui, là aussi, a masqué la réalité d’une armée afghane à bout de souffle.

Christophe Lamfalussy