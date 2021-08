Des taxes sur le secteur aérien pour payer la future réforme fiscale ?

L’argent. Le nerf de la guerre. Pour financer la réforme fiscale, l’un des gros chantiers de la Vivaldi, et assainir durablement les finances publiques comme pour répondre aux enjeux environnementaux, il faudra de l’argent. Beaucoup d’argent. Mais la Belgique, déjà en indélicatesse avec ses comptes avant l’éclatement de la crise sanitaire, fait face à un déficit très important et un taux d’endettement qui ne l’est pas moins. La piste évoquée par le CSF - des taxes environnementales, sont-elles pour autant réalistes, alors que le secteur aérien paie déjà un lourd tribut à la crise sanitaire ? Et, surtout, la déclaration gouvernementale laisse-t-elle une porte ouverte à de telles taxes ? On connaît la volonté des libéraux de ne pas accepter de nouvelles taxes, mais pour Ecolo, c’est clairement oui.

Cela figure dans l’accord, selon Ecolo

Contacté, le cabinet du Vice-premier ministre et ministre de la mobilité Georges Gilkinet rappelle que dans la déclaration gouvernementale, que "le soutien aux ambitions climatiques" fait partie des objectifs de la réforme fiscale et que "le nouveau système fiscal devra également contribuer à la rencontre des objectifs climatiques et environnementaux formulés dans cet accord gouvernemental". Dans ledit accord, il est aussi précisé que "le gouvernement fédéral soutiendra, en étroite concertation avec les pays voisins et les entités fédérées, le débat sur la question de savoir comment mieux appliquer le principe du pollueur-payeur dans les secteurs aérien et de la navigation, en tenant compte de l’impact sur l’économie et sans fausser l’équité des règles du jeu". Dont acte ? A voir. En tout cas, pour Ecolo-Groen, "plutôt que de combler les trous des finances publiques, la fiscalité verte doit contribuer à faire évoluer les comportements et à financer la transition vers un modèle économique plus respectueux de la planète et qui se met en capacité de relever les défis climatiques et environnementaux face auxquels nous nous trouvons aujourd’hui plus que jamais. Sans que cette fiscalité plus verte se déploie au détriment des plus fragiles".

Réaction MR

On le sait, la rentrée politique s’annonce chargée. En tête de pont, évidemment, la gestion des conséquences des inondations, qui va compliquer les débuts de la mise en œuvre du plan de relance et surtout les discussions sur le budget de 2022. Et encore, passe-t-on au bleu les pourparlers sur la réforme des pensions qui doit aboutir fin septembre, la conférence sur l’emploi, la politique migratoire et les travaux sur la grande réforme fiscale promise depuis 2019. Liste non exhaustive. Des chantiers à la pelle pour un gouvernement fédéral qui en aura donc plein les bottes.

Le Conseil supérieur des finances (CSF), dans ce contexte, vient de publier une contribution qui ne manquera pas d’alimenter ces discussions. L’institution chargée par l’exécutif d’examiner les pistes pour cette future grande réforme de l’impôt que la coalition Vivaldi prévoit d’instaurer en fin de législature prend bien sûr les pincettes de circonstance dans son opus paru fin juillet : "Le premier rapport n’a pas l’ambition de fournir un plan de réforme global et définitif […] ; il vise à fournir des éléments de base qui pourraient être utiles pour la réforme globale annoncée dans l’accord de gouvernement." De fait…

Réduire la pression fiscale sur le travail

D’abord, et c’était la volonté première du gouvernement, le but de la réforme est de diminuer les charges sur le travail. Dans le domaine, depuis belle lurette, la Belgique est championne d’Europe. Parmi les mesures préconisées par le CSF pour réduire cette pression fiscale sur le travail, il y a surtout la hausse de la quotité exemptée d’impôt jusqu’au niveau du revenu d’intégration sociale (RIS). Mesure qui permet d’alléger la pression fiscale, de réduire les pièges à l’emploi et de rendre du pouvoir d’achat aux contribuables. Une des rares mesures sur lesquelles il semble y avoir un certain consensus au sein du CSF, et au niveau politique.

L’impact budgétaire de cette mesure n’est pas anodin : estimé en 2018 à 3,768 milliards d’euros, il est aujourd’hui de 4,2 milliards d’euros, selon le CSF. Pour les contribuables, le gain moyen irait de 378 euros par an (pour les revenus les plus modestes) à plus de 1 500 euros (pour les plus gros revenus).

La suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale, qui alourdit également cette pression fiscale, est aussi préconisée. Son impact budgétaire est estimé à 1,270 milliard d’euros.

Pour 200 millions de petites mesures

Compte tenu de ce coût budgétaire non négligeable, le CSF recommande d’aller chercher des recettes ailleurs. Pas "dans le grand nombre de régimes d’exception, de réductions d’impôt et d’exonérations qui rendent l’impôt des personnes physiques complexe" et "source d’abus". Non, ce travail fera l’objet d’un travail ultérieur. Autant dire que le gros des discussions reste à venir…

Le CSF suggère plutôt "d’examiner les mesures dont le coût budgétaire est limité" dans un premier temps. En d’autres mots, cela peut être plus rapidement mis en œuvre, et cela simplifierait déjà un peu notre fiscalité, ce qui constitue d’ailleurs un autre gros objectif de cette future réforme fiscale. Le CSF propose ainsi la suppression d’une bonne vingtaine de mesures (déduction pour investissements, crédit d’impôt coup de pouce, attribution au conjoint aidant, exonération de l’indemnité vélo, etc.) qui, ensemble, pourrait permettre à l’État de récupérer environ 180 millions d’euros par an, estimation faite sur la base des déclarations d’impôt de 2019.

Le secteur aérien dans le viseur

Mais le clou du rapport réside incontestablement ailleurs. Le CSF estime en effet "que le coût budgétaire du scénario de base (NdlR : relèvement de la quotité exonérée d’impôt au seuil du RIS) peut être partiellement récupéré par l’introduction de taxes environnementales et climatiques". Le CSF, comme il l’avait déjà écrit en mai 2020, indique notamment dans son rapport que "l’absence d’accises sur le kérosène pour le secteur aérien et l’absence de TVA sur la vente de billets d’avion ne sont justifiées ni par des raisons économiques ou sociales, et encore moins pour des raisons écologiques". Cet avis serait loin d’être financièrement anodin puisque le relèvement des droits d’accises au niveau du diesel et de l’essence pour les avions rapporterait 1,15 milliard d’euros par an aux caisses de l’État.

Relèvement substantiel des accises

Mais le CSF va plus loin. Outre la TVA sur les billets d’avion (6 %), qui permettrait à la Belgique d’engranger 202 millions d’euros par an, le CSF met également sur la table une troisième mesure qui pourrait viser le secteur aérien : une taxe d’embarquement de 10 euros par billet d’avion pour les départs (transfert et transit inclus). Dont recette estimée de 142 millions d’euros pour l’État. D’autres taxes environnementales sont modélisées pour pouvoir "réduire les cotisations patronales de sécurité sociale, compenser l’indexation pour les revenus les plus faibles et - en collaboration avec les Régions - prendre des mesures sélectives pour encourager les travaux d’isolation dans les habitations. Le cas échéant, ces utilisations limiteront les possibilités d’utiliser les recettes générées pour réduire d’autres charges sur le travail".

Quelles taxes ? Une hausse des accises sur le mazout (+20 euros par mille litres), soit 93 millions de rendement budgétaire par an, et une hausse des accises sur le gaz naturel (+1,482 euro/MWh), soit 116 millions de rendement par an. Pas sûr, cependant, que toutes ces mesures passent comme une lettre à la poste au sein de la Vivaldi. Les discussions budgétaires, qui s’intensifieront à la rentrée, risquent de faire grimper la température ambiante au sein de la Vivaldi. Sauf à viser une "réformette" fiscale…

François Mathieu