Écoles, discothèques, télétravail et mariages à l’agenda du Codeco

Un Comité de concertation (Codeco) aura lieu ce vendredi 20 août pour décider de l’entrée en vigueur de la quatrième phase du plan d’assouplissement des mesures sanitaires. Les conditions du passage à cette phase 4 sont connues. Il faut que sept adultes sur dix soient vaccinés et que l’on constate une tendance favorable dans les hospitalisations, sous le seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients Covid. Avec 81,2 % d’adultes complètement vaccinés, le premier critère est atteint, tandis que 136 lits sont occupés en soins intensifs. Restent les hospitalisations qui continuent d’augmenter, mais dans des proportions que les autorités jugent maîtrisables. Selon nos informations, la volonté politique est bien de passer à la phase 4, même si des adaptations à la marge pourraient être décidées.

Cette phase 4 prévoit, dès le 1er septembre, une série d’assouplissements. Un : les évènements de plus de 1 500 personnes (représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) pourraient avoir lieu en intérieur, mais à condition de fournir le Covid Safe Ticket (vaccination complète, test négatif ou preuve d’immunité). Deux : les activités et camps de jeunes ainsi que la vie associative pourraient reprendre sans restriction, le pré-testing restant recommandé. Trois : les services du culte, mariages et funérailles pourraient reprendre sans restriction. Quatre : les fêtes et réceptions de mariage et autres célébrations pourraient se tenir selon les règles fixées pour l’Horeca (tables limitées, masque en intérieur sauf à table, etc.). Et cinq : les marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels et les braderies reprendraient sans restriction.

Le port du masque encore d’application à l’école

D’autres sujets devraient par ailleurs atterrir sur la table du Codeco. Le premier défi consiste à organiser au mieux la rentrée scolaire. Le port du masque devrait rester d’application dans le secondaire et le supérieur, mais aussi pour les instituteurs du primaire en dehors de leur classe. L’Horeca peut espérer obtenir davantage de latitude en septembre, notamment pour le nombre de personnes à table. La situation du monde de la nuit, en particulier des discothèques, sera aussi discutée et les recommandations relatives au télétravail pourraient évoluer vers plus de souplesse.

Enfin, le Comité de concertation de ce vendredi pourrait bien être l’un des tout derniers dédiés à la gestion du Covid, du moins sous sa forme actuelle qui voit le fédéral et les entités fédérées décider ensemble. Le commissaire Corona Pedro Facon a été chargé de présenter, courant septembre, une évaluation du maintien ou de la suppression de la coordination nationale et de la phase fédérale de la crise. Traduction : le fédéral doit-il ou non passer la main aux Régions ? Le ministre-Président flamand, Jan Jambon (N-VA), a clairement exigé que la Flandre puisse décider pour elle.

Concrètement, la fin de la phase fédérale pourrait être actée ce vendredi, mais, selon nos informations, elle ne serait pas effective avant le 30 septembre. La décision sera politique. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), nous dit-on, devrait suivre l’avis du commissariat Corona et ne s’opposera pas à ce que les régions prennent à terme la main. Cette gestion régionalisée de la crise pourrait mener à des assouplissements différenciés entre les régions, avec potentiellement des règles moins strictes en Flandre, où le taux de vaccination est le plus élevé.

Adrien de Marneffe