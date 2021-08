Coup de mou. Les marchés actions reculaient partout dans le monde lundi après leur quête de sommets, la déception gagnant les investisseurs après plusieurs indicateurs qui illustrent l’essoufflement de la dynamique de reprise mondiale. En fin de journée, Londres reculait de 0,97 %, Paris de 0,83 %, Francfort de 0,51 % et Amsterdam de 0,65 %. À Paris, l’industrie du luxe, pour laquelle le marché chinois est le plus important, pâtissait du ralentissement de la consommation dans la deuxième économie mondiale : lanterne rouge du Cac 40, Kering a perdu 4,68 % à 752 euros. LVMH a lâché 2,10 % à 694,90 euros et Hermès 1,67 % à 1 325 euros. Face à l’inquiétude des investisseurs quant à la demande d’or noir en Chine, les valeurs pétrolières ont pris un coup : TotalEnergies a cédé 1,23 % à 37,75 euros et Vallourec 3,07 % à 7,26 euros. ArcelorMittal a décliné de 2,07 % à 30,24 euros. (AFP)