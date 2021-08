"Il faut élargir la responsabilité des producteurs"

Entretien Gilles Toussaint

Jean-Marc Caudron est le directeur de la Fédération Ressources, qui représente les entreprises actives dans le secteur de l’économie sociale et circulaire. Alors que le gouvernement wallon a présenté au début de cette année sa stratégie pour accélérer le développement de l’économie circulaire au sud du pays, celles-ci s’interrogent sur la mise en œuvre de ces objectifs et pointent le risque non négligeable d’effets contre-productifs.

Quels sont les principaux points positifs de la stratégie proposée, selon vous ?

Tout d’abord, c’est le fait d’avoir une telle stratégie. C’est en effet la première fois que la Wallonie a un plan de développement de l’économie circulaire. Même s’il existait certaines choses auparavant, notamment dans le cadre du plan ressources-déchets, c’est la seule Région du pays qui ne disposait pas d’une réelle stratégie en la matière. C’est donc une avancée positive.

Autre point positif : le fait que la réutilisation et l’économie sociale soient prises en compte. Cela devrait se traduire par un développement territorial des ressourceries et de la réutilisation dans de plus en plus de flux d’objets et de matériaux, avec des objectifs chiffrés d’arriver à un minimum de biens réutilisés à 8 kilos/habitant/an d’ici à 2025. C’est très positif. Mais à présent il faut réussir à mettre cela en œuvre.

Quels sont les obstacles ?

L’enjeu du moment, c’est le financement. Il faut maintenir la logique mise sur papier dans la stratégie. Si on met partout que l’on veut respecter l’échelle de Lansink (qui établit une hiérarchie dans la gestion des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation autre et élimination, NdlR), il faut aussi donner la priorité des financements aux échelons les plus vertueux. Or on sait qu’une grosse manne d’argent va plutôt aller vers le recyclage industriel qui coûte beaucoup plus cher.

La stratégie fait trop la part belle au volet recyclage plutôt qu’à celui de la réutilisation ?

Non, la stratégie me semble bien équilibrée. Elle met bien en avant les forces de la réparation, de l’augmentation de la durée de vie jusqu’à la préparation au réemploi et puis le recyclage.

Là où il faut être attentif, c’est s’assurer que cet équilibre est aussi respecté dans le financement de Circular Wallonia et plus globalement du plan de relance. Je ne dispose pas encore de tous les chiffres, mais il apparaît que beaucoup plus de moyens sont mis dans le développement du recyclage que dans le réemploi.

Il ne faut pas que les moyens mis dans le recyclage viennent contrecarrer les efforts que l’on doit faire pour stimuler l’écofonctionnalité et la réutilisation de manière générale. L’enjeu est d’avoir des clefs de répartition de ces moyens financiers qui prennent en compte le côté vertueux d’un point de vue environnemental, mais aussi d’activités économiques locales qui ont un impact social.

Ce nouveau plan devrait plutôt bénéficier à l’économie sociale et solidaire, non ?

Cela peut-être un super adjuvant pour notre secteur, mais cela peut aussi le tuer si on pousse essentiellement la voie du recyclage et des filières industrielles.

On l’a vu il y a deux ans en France. La filière de réutilisation des vêtements s’est vraiment retrouvée en difficulté car les producteurs textiles ont essayé de mettre la main sur l’ensemble des gisements pour en retirer uniquement ce qui les intéressait, en résumé des matériaux pour refaire du fil. Mais si on refait du fil avec des vêtements qui auraient encore pu servir, on n’a rien gagné. L’enjeu est de ne pas laisser faire uniquement le marché, car le marché va se concentrer sur ce qui est le plus rentable. Or ce qui est le plus rentable n’est pas forcément ce qui est le plus vertueux en termes environnemental et social.

L’intérêt, c’est vraiment de respecter cette hiérarchie dans le traitement des déchets. Les collecter, les trier en vue de les réparer pour augmenter leur durée de vie. Cette activité-là peut générer de l’emploi local, qui suppose un certain nombre de qualifications. Mais cela a aussi un coût.

Si vous devez préparer au réemploi 10 % des PC, par exemple. Sur 100 PC, les deux premiers sont en bon état et faciles à préparer, c’est donc rentable. Pour les huit autres, il y aura plus de travail, cela coûte donc plus cher. L’enjeu est que les autorités fixent les objectifs et que les producteurs prennent en charge les coûts réels et complets de l’atteinte de ces objectifs.

Certains observateurs affirment que ces objectifs ne pourront pas être atteints car ils se heurtent à des réglementations contradictoires. Où se situent les problèmes ?

C’est en effet un autre élément à prendre en compte. Il faut que le cadre réglementaire actuel évolue fortement, sans quoi cela va être très compliqué d’atteindre les objectifs.

Pouvez-vous donner un exemple précis ?

La responsabilité des producteurs (REP), qui mettent ces biens sur le marché, doit être revue, beaucoup mieux cadrée et encore plus élargie. Ils doivent au moins contribuer financièrement à l’effort qui est fait pour qu’on utilise correctement les objets, pour qu’on préserve leur qualité et leur durée de vie le plus longtemps possible.

À l’heure actuelle, le cadre réglementaire leur laisse toutes les clefs dans les mains. On leur dit simplement qu’ils ont une responsabilité et que c’est à eux de s’organiser pour gérer la fin de vie des objets. Dans certains cas, les appareils électriques et électroniques par exemple, le taux de recyclage visé n’est même pas atteint.

Or si on veut développer l’économie circulaire, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd’hui, on envisage des REP pour le secteur du textile, des meubles… On s’attend à ce que la durée de vie des objets augmente fortement et que leur utilisation s’intensifie, notamment via des systèmes d’utilisation partagée d’équipements ou de machines que l’on n’utilise pas en permanence. Cela change fondamentalement le modèle économique des producteurs, ça va contre leur nature, mais on n’a pas le choix.

Pour le moment, les producteurs de smartphones, par exemple, ont un objectif de collecte et de recyclage. On pourrait aussi fixer des objectifs en termes d’augmentation de durée de vie, de réparabilité et de réutilisation de ces appareils. 84 % des smartphones neufs remplacent des smartphones qui sont toujours fonctionnels. Il y a là une manne importante pour la réutilisation.

Il faut donc, soit leur demander de contribuer financièrement au développement de cette activité de réutilisation assurée par d’autres acteurs, soit leur imposer des objectifs très précis et distincts sur la préparation au réemploi.

À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas, si ce n’est une petite avancée sur la filière des matelas. Pour la première fois, des producteurs vont soutenir financièrement un mode de traitement plus vertueux, à savoir la préparation de ces matelas usagés par des acteurs de l’économie sociale et des ressourceries pour qu’ils soient réutilisables.

Mais la Wallonie ne peut pas définir de telles règles toute seule…

Non. Pour les normes produits, cela se joue au niveau européen, mais notre pays pourrait être beaucoup plus avant-gardiste et pousser davantage ses partenaires à ce niveau.

Il y a des choses qui peuvent être faites aux niveaux régional et fédéral, mais il faut agir avec un accord de coopération. C’est toute la difficulté de la Belgique. Il faut faire en sorte que les trois Régions s’alignent sur des objectifs réellement ambitieux. La responsabilité des producteurs doit se décider de commun accord pour être homogène à l’échelle du pays, mais la Flandre a certaines réticences sur ces objectifs-là.

Ce dossier est-il également miné par des tensions communautaires ? Certains acteurs estiment que la Flandre fait tout pour capter les gisements porteurs de valeur ajoutée ...

Je ne sais pas si communautaire est le mot, mais il est clair que l’industrie du recyclage est beaucoup plus développée en Flandre et que le Nord du pays veut continuer à la développer fortement. Il est donc important pour la Flandre que ces entreprises captent les gisements partout en Belgique et même en Europe. Du coup, cela va à l’encontre des objectifs de réutilisation wallons. La tendance de la Flandre est de vouloir imposer une certaine vision de l’économie circulaire aux autres Régions.

Mais il faut également souligner que les performances de réutilisation du nord du pays sont supérieures à celles de la Wallonie et de Bruxelles. Le secteur y est beaucoup plus structuré et développé territorialement. Cela fait des années que chaque commune flamande doit collaborer avec l’équivalent d’une ressourcerie.

Certains de vos membres se plaignent de concurrence déloyale et dénoncent une absence de contrôle de la Région...

Il est clair qu’il faut améliorer le cadre mais aussi le faire respecter. Le cas récent de la collecte quadrillée de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) de Recupel - qui sont considérés comme des déchets dangereux - dans la province de Luxembourg en est un exemple.

On a des acteurs qui ont consenti des investissements pour avoir tous les agréments et qui perdent un marché au profit d’un acteur qui ne respecte rien de tout cela. Ça nous pose effectivement un problème de voir cet acteur désigné par l’ASBL Recupel, qui est censée être cadrée et suivie par la Région et qui en l’occurrence ne respecte pas la loi.

Il faut donc investir et assumer les contrôles, c’est une évidence. Et, au plus le cadre va s’élargir, au plus il faudra de contrôles.