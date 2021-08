Malgré l’absence de combats, l’entrée tant redoutée des insurgés islamistes à Kaboul a soulevé un vent de panique considérable. Les scènes de désespoir observées à l’aéroport international semblent tout droit sorties d’un effroyable cauchemar ou d’un film. Des jeunes de quinze à vingt ans, qui n’ont jamais connu le régime des talibans, refusent de subir ce que leurs parents ont vécu. Ils prennent tous les risques pour s’enfuir. Ils abandonnent tout dans une cohue monstre et se font parfois piétiner par d’autres jeunes qui espèrent - eux aussi - entrer dans un avion militaire. La détresse est énorme. Ces jeunes tentent de prendre le vol. Ils entrent par les portes, par la soute ou s’agrippent aux ailes, à la moindre barre ou aux trains d’atterrissage jusqu’au moment où l’avion s’arrache du tarmac. À peine quelques secondes après le décollage, on aperçoit les premières victimes qui lâchent prise et tombent dans le vide.

Depuis plusieurs jours, le monde assiste impuissant à la débâcle des États-Unis et à la faute stratégique de son président Joe Biden. Mais soyons complet et ne minimisons pas l’impuissance de l’Europe et de ses principaux dirigeants. Ils parlent un peu et tweetent beaucoup pour ne rien dire, mais qu’ont-ils fait sinon observer ?

L’effet domino du retrait des troupes a été soudain. Après le 11 septembre, l’Amérique voulait venger ses victimes et neutraliser le groupe terroriste Al Qaïda. Une fois sur le terrain afghan, elle a tenté d’y introduire ses valeurs de liberté et de démocratie en chassant les talibans du pouvoir. Mais la superpuissance a sous-estimé l’ancrage des clans, la force de la corruption, la loi du plus fort et le rejet viscéral des autorités politiques, militaires et policières. Vingt ans après, les talibans ont gagné. Cette réalité glace le sang des Occidentaux. Dans le même temps, et sans le moindre état d’âme, la Chine et l’Iran voient des opportunités dans ce chaos. La nausée est là, profonde.