"L’aluminium et l’acier, récupérables à 100 %"

Participer à la réalisation de bâtiments plus efficaces en termes de consommation énergétique et plus durables est l’une des priorités de Dirk Bontridder, le nouveau CEO du groupe Reynaers.

APRÈS 35 ANS à la tête de l’entreprise familiale Reynaers, Martine Reynaers, descendante du fondateur Jan Reynaers, a décidé de céder sa place. Elle devient présidente non exécutive du conseil d’administration. Depuis mai, c’est Dirk Bontridder qui est CEO du groupe fournisseur de systèmes de menuiseries aluminium (Reynaers Aluminium) et acier (Foster) pour le bâtiment. En suivant les traces de sa prédécesseure. "Elle reste très impliquée", souligne Dirk Bontridder, qui ajoute qu’il a immédiatement "senti le matching entre sa personnalité et les valeurs de l’entreprise. Le côté entrepreneurial et innovant est très important tout comme la vision à long terme."

La construction est un nouveau secteur pour Dirk Bontridder. Né à Halle en 1971, il est diplômé en informatique de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Une formation complétée par un MBA à la Vlerick. Son premier emploi, il le décroche chez Alcatel Bell. "J’y ai travaillé sur un concept de vidéo à la demande, sorte de YouTube avant l’heure", raconte Dirk Bontridder, qui voit surtout dans l’informatique une façon d’améliorer le monde.

Il travaille ensuite pour Olivetti où il collabore à des projets d’automatisation pour des grandes banques, des ministères, etc., avant de fonder sa propre société en IT. "Quand je l’ai revendue, j’ai souhaité compléter ma formation et ouvrir mon horizon." Ce qu’il fait en intégrant McKinsey, comme consultant généraliste. Mais il se voit plus comme entrepreneur que comme consultant et décide de rejoindre PSA, une entreprise située à Anvers et spécialisée dans les services de traitement de containers.

Après quatre ans, il part pour Eurofins, société active dans les laboratoires de services analytiques. Pendant 12 ans, il est l’un des proches collaborateurs du fondateur, Gilles Martin. "J’ai apprécié le côté entrepreneurial de cette entreprise qui, en 12 ans, est passée d’un chiffre d’affaires de 500 millions à 5 milliards d’euros. J’ai pu y appliquer tout ce que j’avais appris durant ma carrière."

Construction circulaire

À l’aube de la cinquantaine, Dirk Bontridder décide donc de se lancer dans un nouveau challenge avec le groupe Reynaers. Sa priorité : s’assurer que l’entreprise continue sa transformation pour proposer des systèmes innovants permettant de réaliser des bâtiments de plus en plus efficaces en termes de consommation d’énergie et de durabilité. "Nous sommes déjà au top avec l’aluminium et l’acier qui sont 100 % récupérables, contrairement au PVC, par exemple. Mais nous devons encore progresser et améliorer nos systèmes sur tous les aspects (fabrication, recyclage, transport, déchets…) pour arriver à un processus de construction circulaire."

Pour cela, il faut du personnel compétent - "nous investissons énormément dans le capital humain en proposant des formations" - et une informatique de pointe, deux autres priorités du nouveau CEO. "Nous travaillons notamment sur une plus grande automatisation et une efficacité des processus accrue pour les fabricants. Pour minimiser les déchets, par exemple. Et même pour voir comment utiliser ces déchets dans un autre projet", explique Dirk Bontridder, qui ambitionne une croissance à l’étranger du groupe présent, avec plus de 2 400 collaborateurs, dans quelque 70 pays. "Pendant toute ma carrière, j’ai déjà travaillé sur l’international. Je ne veux pas être uniquement un manager belge."

Solange Berger