Le jour de gloire de Rein Taaramäe

Les coureurs de l’équipe Intermarché-Wanty Gobert ne gagnent pas souvent. Jusqu’à ce lundi, la formation wallonne comptait trois succès, une étape du Giro, remportée par Taco Van der Hoorn, une étape du Tour de l’Ain, gagnée par Georg Zimmerman, et le championnat national de chrono d’Estonie, enlevé par Rein Taaramäe.

Ce même Rein Taaramäe a réussi au terme de la 3e étape de la Vuelta, la première de montagne, une performance qui égale sans doute celle d’Enrico Gasparotto qui avait enlevé, en 2016 à l’Amstel Gold Race, la seule classique qui figure au tableau de chasse de l’équipe de Jean-François Bourlart.

Au sommet du Picon Blanco (7,6 km à 9,1 %), première arrivée en altitude de la Vuelta, le vétéran estonien, 34 ans, a fait coup double. Vainqueur de l’étape, Taaramäe s’est également emparé du maillot rouge de leader avec la bénédiction de Primoz Roglic.

"Cette victoire n’est pas totalement inattendue", confiait le nouveau leader de la Vuelta, "je suis en forme depuis plusieurs semaines, j’ai eu une préparation idéale au Sazka Tour (NdlR : le Tour de Tchéquie qu’il avait terminé 3e)."

Une échappée à huit

Le coureur d’Intermarché-Wanty Gobert faisait partie de l’échappée de huit hommes partie en début d’étape, qui s’octroya neuf minutes d’avantage et en possédait encore près de la moitié au pied de l’ultime difficulté. Sur les pentes les plus raides, le coureur balte finit par se défaire de Kenny Elissonde puis de Joe Dombrowski, les deux derniers à l’avoir suivi, pour s’en aller gagner sa troisième victoire dans un grand tour. L’Estonien avait déjà remporté une étape de la Vuelta, il y a dix ans, et une autre du Giro, cinq ans plus tard.

"Hier soir, dans la voiture sur le retour vers l’hôtel, je discutais avec mon directeur sportif Valerio Piva et nous avions établi un plan d’attaque, disait-il. J’ai de la chance d’avoir pu compter sur son intelligence et d’avoir intégré l’échappée car nous savions que l’équipe Jumbo laisserait peut-être filer le classement. Je suis tellement heureux de m’imposer ici, dix ans après ma première victoire d’étape sur la Vuelta. J’avais déjà gagné au Giro et à la Vuelta, mais je n’ai jamais eu l’honneur de porter le maillot de leader. Au Giro, je ne suis pas passé loin le quatrième jour lorsque Dombrowski a gagné l’étape. Depuis, je n’ai pas cessé de penser à cet objectif. À 34 ans, il ne me restait pas beaucoup d’opportunités pour réussir."

Les prochaines étapes sont plutôt plates, à l’image de la 4e, ce mardi, entre Burgo de Osma et Molina de Aragon (164 km), pour les équipiers de Taaramäe, la mission sera simple : contrôler les attaques et défendre la position.

"Je compte bien profiter du maillot rouge et me battre pour le garder aussi longtemps que possible."

Éric de Falleur