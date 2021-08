Le "scalping", cette nouvelle arme des spéculateurs

Mais où sont-elles donc passées ? Depuis plusieurs mois, les fans des cartes Pokémon se posent la question. Ces cartes aux effigies des héros de la série japonaise sont devenues introuvables chez la plupart des détaillants en Belgique. "C’est la folie", nous explique un libraire bruxellois qui n’a plus de stock depuis des semaines. "Certains de mes clients passent plusieurs fois par jour pour me demander des nouvelles, mais je n’ai aucune visibilité sur de futures livraisons. J’espère que cela va se rétablir en septembre." Un autre libraire nous explique avoir dû limiter le nombre de paquets à vendre par acheteur. "Dès que j’en reçois, elles partent en quelques heures."

Pourquoi les cartes Pokemon se font rares

Comment expliquer cette pénurie de cartes ? Ce manque est-il organisé par l’entreprise elle-même pour créer un effet marketing ? Contactée par La Libre, The Pokémon Company explique "malheureusement ne pas pouvoir donner de commentaires" sur le sujet. En mai dernier, l’entreprise s’était déjà excusée auprès de ses fans pour ce manque de cartes. À l’époque, elle avait expliqué accélérer les impressions et revoir son système de ventes pour permettre à un maximum d’afficionados de recevoir le précieux Graal.

Il semble donc peu probable que cette pénurie soit organisée par l’entreprise, comme l’ont déjà fait d’autres dans le passé (voir ci-contre). En fait, ce "vide" est sans doute créé artificiellement par des spéculateurs d’un nouveau genre. On les appelle les scalpers et ils ont bien compris l’un des principes de base de l’économie : la rareté fait la valeur. Pour être riche, il faut donc créer cette rareté en accaparant un maximum des stocks disponibles de produits qui ont du succès. Or c’est le cas des cartes Pokémon, produits des années 1990 qui sont revenus au goût du jour grâce à quelques influenceurs sévissant sur Youtube ainsi qu’à des adultes nostalgiques de leur enfance prêts à délier les cordons de leurs bourses. Certaines cartes rares se négocient désormais plusieurs centaines de milliers d’euros.

Piscine gonflable et appareil de fitness

Outre les cartes Pokémon, les scalpers ont actuellement ciblé un autre produit qui est recherché aux quatre coins de la planète, à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Il s’agit de la Playstation 5. "Le scalping concerne en général des produits high-tech forts demandés comme les nouvelles consoles de jeux vidéo", confirme Étienne Mignolet, le porte-parole du SPF Économie. Ces spéculateurs se distinguent de leurs aînés par la rapidité de leurs achats et leur jeune âge. "Dès que des sites internet obtiennent des stocks, les personnes pratiquant le scalping les achètent via des programmes informatiques afin de faire grimper la cote des consoles pour pouvoir les revendre aux plus offrants en seconde main."

Le Wall Street Journal a ainsi récemment interviewé l’un de ces scalpers américains qui, à 16 ans, avait amassé un bénéfice de plus de 110 000 dollars (pour un chiffre d’affaires de 1,7 million de dollars) en un an. Outre les classiques cartes Pokémon et les consoles de jeux, le lycéen s’est concentré sur des achats très prisés (et en pénurie) lors des confinements, comme des appareils de sport à domicile et des piscines gonflables. Le jeune homme travaille désormais près de 40 heures par semaine à scruter la moindre bonne occasion. Il a aussi engagé deux assistants et loué un espace de stockage supplémentaire pour abriter son énorme inventaire.

Une exception pour les tickets de concert

Mais est-ce bien légal ? "En Belgique, il n’y a pas de législation spécifique à ce sujet, nous explique Étienne Mignolet. En cas de revente entre consommateurs, seuls les principes du libre marché (offre et demande) ainsi que le principe de liberté contractuelle s’appliquent. Il revient au consommateur d’être prudent avant de faire un achat à un prix (trop) élevé." Il existe bien une loi datant de 1946 sur "les bénéfices anormaux" (voir ci-contre), mais elle est peu claire et semble très peu utilisée. Il n’y a donc pas de réels chiffres sur le phénomène de scalping en Belgique. "Il ressort, des rares signalements que nous recevons, qu’il s’agit souvent d’escroqueries pures (fausses boutiques en ligne, absence de livraison, etc.)", développe le SPF Économie qui a recensé 835 signalements pour des infractions de ce type en 2019, dont seulement trois se sont terminées par un procès-verbal.

Notons toutefois une spécificité belge : l’interdiction du ticket scalping. Contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays, la loi belge interdit la revente des tickets (concerts, événements…) avec bénéfice.

Raphaël Meulders