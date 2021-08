Les secrets d’un début de saison de feu

Après avoir fait la course en tête en D1B la saison dernière, l’Union est maintenant au sommet de la D1A !

Les hommes de Felice Mazzù impressionnent et s’imposent comme la belle surprise de Pro League. "Mes joueurs veulent prouver à tout le monde qu’ils ont le niveau pour la D1A."

Sur le terrain, le collectif bien huilé et disposé dans un efficace 3-5-2 transpire la confiance et ne semble pas avoir de limites.

Teddy Teuma, capitaine des Unionistes, et Senne Lynen, l’homme en forme de ce début de saison, décryptent le phénomène Union ligne par ligne. Un phénomène qui ne devrait pas mettre longtemps avant d’assurer son maintien…

La meilleure défense du championnat

Avec deux clean-sheets et seulement deux buts encaissés, la défense bruxelloise est la meilleure du championnat, à égalité avec Charleroi. Devant Anthony Moris, en tête du classement des clean-sheets avec d’autres gardiens, le trio composé de Jonas Bager, d’Ismaël Kandouss et de Siebe Van der Heyden est bien dosé entre taille, agressivité et placement intelligent.

À tel point que le taulier anglais Christian Burgess n’a pas encore joué la moindre minute depuis le début de la saison… "Réaliser une clean-sheet est vraiment important pour nos défenseurs, avance Senne Lynen. Pour eux, c’est la même sensation qu’un but inscrit par un attaquant."

Pour Teddy Teuma, l’Union peut se vanter d’avoir une défense solide grâce à l’effort collectif réalisé par tous les joueurs sur le terrain. "Nos attaquants défendent beaucoup, explique le capitaine. De l’attaque à la défense, chacun joue pour son coéquipier. Nous nous basons sur notre collectif, ce qui est notre grande force nous permettant de n’encaisser que très peu de buts."

Un milieu travailleur dans l’ombre

Un cran plus haut, l’Union peut compter sur un triangle de haute qualité. Repositionné en tant que numéro 6, Casper Nielsen réalise un travail énorme dans l’ombre, comme cela a encore été le cas face à Courtrai (15 duels remportés, 12 récupérations).

À ses côtés, Teddy Teuma est le métronome d’une équipe qui peut s’appuyer sur un Senne Lynen en confiance depuis l’ouverture du championnat. "Je me sens vraiment bien à la pointe de ce triangle", commente celui qui a nettoyé la lucarne courtraisienne d’une belle frappe samedi dernier. "Nous sommes trois joueurs au style différent mais qui réalisent les courses et gagnent les duels. Nous sommes actifs, nous n’hésitons pas à jouer vers l’avant. La connexion est vraiment bonne pour le moment."

Dans les couloirs, Felice Mazzù continue à faire confiance à Guillaume François et à Loïc Lapoussin, qui arrivent à bien doser entre leurs efforts défensifs et offensifs.

Offensivement, les pensionnaires de la Butte ne sont pas en reste avec un duo Deniz Undav-Dante Vanzeir qui fait des étincelles depuis le début de la saison. Avec respectivement quatre buts et un assist d’un côté et un but et trois assists de l’autre, les deux attaquants sont complémentaires et semblent inarrêtables. Même quand un plan tactique est mis en place pour les contrer, comme ce fut le cas face à Courtrai. "Je suis très content pour Dante, qui n’a pas toujours eu beaucoup de chance face au but en ce début de saison, analyse Lynen. Nous l’avons beaucoup aidé à l’entraînement pour qu’il se sente en confiance. Il avait besoin de ce petit but pour lancer sa saison et je pense qu’il est désormais parti."

Un tacticien à la baguette

Le long de la ligne de touche, Felice Mazzù peut savourer. Le Carolo d’origine est en train de connaître une seconde jeunesse en même temps que son équipe. Très proche de ses joueurs, Mazzù a réussi à insuffler la dose de confiance nécessaire à cette équipe pour réaliser un bon début de saison. "Depuis son arrivée, le coach insiste beaucoup sur l’idée de l’amour, évoque Teuma. Il veut qu’on s’apprécie en tant que groupe. Tactiquement, le coach a mis en place un système avec ses propres idées. Nous sommes désormais rodés et nous agissons comme des robots en sachant très bien ce que nous devons faire. Certains pourraient croire que nous allons prendre la grosse tête et nous relâcher, mais ce ne sera pas le cas : tous les joueurs sont conscients que si nous n’attaquons pas une rencontre à 100 %, nous ne la gagnerons pas."

François Garitte