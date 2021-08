L’évacuation des Occidentaux vire au chaos, à l’aéroport de Kaboul

Les scènes photographiées et filmées ce lundi à l’aéroport de Kaboul ce lundi sont destinées à entrer dans l’histoire. "Chaos" et "panique" sont les mots les plus appropriés pour décrire la situation qui y régnait depuis dimanche soir et la prise de la capitale afghane par les talibans. Alors que les fondamentalistes musulmans ont repris le contrôle du pays avec une célérité inattendue, les États-Unis et leurs pays alliés au sein de l’Otan procèdent à l’évacuation dans l’urgence de leur personnel diplomatique, de leurs ressortissants et, dans certains cas, de leurs collaborateurs afghans. Le tarmac de l’aéroport Hamid-Karzaï, où n’atterrit plus aucun vol commercial, a été envahi par des milliers d’Afghans animés par l’espoir d’embarquer dans un appareil, n’importe lequel, qui leur permettrait de fuir leur pays, à nouveau sous la coupe des islamistes.

Sur les images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, on voit notamment de jeunes hommes s’agripper aux escaliers mobiles et aux passerelles pour tenter de pénétrer dans les avions. D’autres ont grimpé sur le toit d’un appareil de la Kam Air, une compagnie afghane. Une vidéo montre une foule courant à côté d’un appareil de l’US Air Force alors qu’il roule pour se préparer au décollage avec plusieurs personnes accrochées aux flancs ou au train d’atterrissage de l’avion.

Certaines seraient tombées de l’avion en vol et feraient partie des sept personnes décédées dont fait état l’Associated Press, citant le département d’État américain. Par ailleurs, deux hommes armés ont été abattus, lors de deux incidents séparés, par les troupes américaines. En soirée, tous les vols militaires et civils ont été suspendus, le temps que l’armée américaine reprenne le contrôle de l’aéroport.

Les talibans prennent le contrôle de Kaboul dans un calme apparent

Dans la capitale, en revanche, l’atmosphère était relativement calme, selon divers témoignages. Des talibans en armes patrouillaient les rues et installaient des postes de contrôle.

Les réactions internationales à la prise de pouvoir des talibans allaient en sens divers. La Chine a dit son intention d’établir des relations amicales avec le nouveau régime islamiste. L’ambassadeur russe à Kaboul, qui rencontre les talibans ce mardi, a fait savoir que la reconnaissance du nouveau pouvoir par Moscou dépendrait "de ses agissements". Le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur du mouvement des talibans, a appelé ses hommes à faire preuve de discipline. "À présent, nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie", a-t-il affirmé dans une vidéo. Comment ? La réponse reste en suspens. Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’Onu, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a pour sa part appelé "les talibans et toutes les parties à respecter et à protéger le droit humanitaire international et les droits et libertés de toutes les personnes", se disant "particulièrement inquiet à cause de récits de violations croissantes des droits humains à l’encontre des femmes et des jeunes filles afghanes".

L’intervention la plus attendue était celle du président américain Joe Biden, qui devait s’adresser à ses compatriotes. Il estimait, début juillet que "la prise de contrôle des talibans" après le retrait militaire américain de l’Afghanistan "n’était pas inévitable". OleB (avec Belga et AFP)