L’interdiction généralisée de construire en zone sensible ne plaît pas en Flandre

La Confédération construction flamande (VCB) a appelé lundi les autorités à continuer à soumettre chaque projet de construction dans les zones sensibles aux inondations à une évaluation individuelle des risques, et à ne pas appliquer une interdiction généralisée. "Cela n’est pas souhaitable car ça mettrait un coup d’arrêt à la poursuite de la densification immobilière", indique-t-elle dans un communiqué.

À la suite des graves intempéries qui ont touché la Belgique en juillet, le débat sur la construction de bâtiments en zone inondable a repris de plus belle. La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a même demandé aux villes et communes de ne plus octroyer de permis de construire pour des projets immobiliers en zone sensible aux inondations. Pour certains bourgmestres, si telle est la volonté politique régionale, il faudrait alors l’interdire explicitement. Se joignent à ces discussions des résidents locaux qui s’insurgent également contre les projets de construction dans les zones inondables.

Évaluer au cas par cas

Pour la Confédération construction flamande, qui représente plus de 10 000 entreprises dans la région, il vaut mieux réfléchir au cas par cas. Selon elle, il s’agit de soumettre chaque projet immobilier à un test individuel des risques et d’évaluer de manière adéquate la valeur ajoutée des potentielles mesures de prévention qui pourraient être prises pour lutter contre les inondations. (Belga)