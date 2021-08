Avec l’ambiance, ce sont les contrastes qui font la beauté d’un festival de jazz. Pour sa quarantième édition, le Middelheim n’a pas fait dans la dentelle. Question atmosphère, on retrouve quasi celle d’avant crise. Muni d’un pass sanitaire, le public peut désormais circuler sur le site du parc du château den Brandt et assister aux concerts à visage découvert.

Après avoir été un grand club de jazz l’an dernier, le Middelheim retrouve donc sa vocation de "festival des familles", rassemblant toutes les générations dans une ambiance de pique-nique et de garden-party autour d’une musique très qualitative et variée.

Après une ouverture plutôt pop avec Stuff, Dans Dans et Portico Quartet, le festival a offert deux jours très différents, un samedi voué à l’improvisation et un dimanche majestueusement plus classique.

Samedi, c’était un peu "jazz au cirque". Passons sur John Zorn, sax alto, et Laurie Anderson, violon électrique, qui n’ont pas décollé de leur New York sous tension permanente des années septante. Cette fin de soirée aux allures de performance à l’ancienne était juste anxiogène.

La "carte blanche" dont disposait le pianiste Kris Defoort, avec le tromboniste Wolter Wierbos et le batteur Han Bennink, aurait aussi bien pu passer pour un délire absolu. Sauf qu’aux talents d’improvisateur et à la complicité des trois larrons s’ajoute une sérieuse dose d’humour, aussi décalé que leurs accords, rythmes et harmonies - quand il y en a. Prestation surréaliste, toute dans le jeu de la construction/déconstruction, elle rappelle que, longtemps, Anvers a été l’une des capitales européennes de l’improvisation libre, avec le festival Free Music Festival fondé par le pianiste, organiste, carillonneur Fred Van Hove.

"Plezant"

En attendant la création de son opéra The Time of our Singing, en septembre, à La Monnaie, Kris Defoort s’est éclaté avec des thèmes rigolos ("Dag Wolter, dag Han"), dans une prestation bien plezant où l’on trouvait aussi l’esprit de Charles Mingus et de Thelonious Monk. Un Monk magnifiquement revisité par le saxophoniste Robin Verheyen (TaxiWars), dont le son, tant au ténor qu’au soprano, a gagné en ampleur et en nuance. Le trio qu’il forme avec le pianiste déluré Bram De Looze et le batteur tout en finesse Joey Baron est pleinement à hauteur de l’exercice.

La journée de dimanche, la plus familiale de toutes, a été illuminée par la chanteuse coréenne Youn Sun Nah (voir ci-contre), pour laquelle le public anversois s’est levé unanimement et par deux fois. Avec l’extraordinaire palette vocale qui la caractérise, Youn Sun Nah fait de la chanson un art plastique. Elle peut avoir la puissance émotive d’une Edith Piaf ("Sans toi", Michel Legrand/Agnès Varda), la rage grunge ("Enter Sandman", Metallica), l’émotion contenue ("Hallelujah", Leonard Cohen). En parfaite phase avec elle, le guitariste Ulf Wakenius pourrait rivaliser avec un Pat Metheny, si si.

Avec "la musica del grandissimo Ennio Morricone", l’hypertalentueux et drôle saxophoniste romain Stefani di Battista crée l’autre événement de la soirée. D’une vélocité parkérienne - sans en abuser - à l’alto, il jazzifie des thèmes peu connus du maestro, et les célèbres ("Il buono, il brutto e il cattivo"), il les recrée pour mieux ravir le public.

Inaugurée par l’oud de l’Égyptien Ihab Radwan au sein d’Overseas, projet du saxophoniste Toine Thys, la journée de dimanche s’est terminée sur celui du Tunisien Anouar Brahem. Avec la complicité du clarinettiste basse Klaus Gesing, il recrée son chef-d’œuvre The Astounding Eyes of Rita. Autant samedi s’était terminé dans les affres new-yorkaises, autant dimanche s’est terminé dans une sorte de béatitude bienfaisante. Contraste, quand tu nous tiens.D.S.

