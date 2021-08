Un fondateur de start-up sur trois stressé au quotidien

Pour la deuxième année consécutive, l’accélérateur de start-up Start it@KBC et le service de prévention et de protection au travail Mensura ont réalisé un "baromètre du bien-être des start-up". L’on s’en doute, les dirigeants de jeunes pousses ont été questionnés sur leur niveau de stress, leur niveau d’énergie, leur implication, leur bien-être physique et émotionnel. La bonne nouvelle, expliquent les auteurs de cette étude, c’est que ces entrepreneurs restent, pour 81 % d’entre eux, très satisfaits de leur travail, et, pour 77 %, très intéressés par celui-ci.

Mais cet état d’esprit, qui est le moteur des entreprises, a clairement été malmené sur l’année écoulée par les conditions liées à la crise sanitaire. Selon Julie Daenen, experte en prévention chez Mensura citée dans l’étude, "la pandémie a fortement limité les possibilités de se détendre et de se déconnecter, rendant floue la frontière entre le travail et la maison". Et de citer également le poids des défis économiques supplémentaires liés à la crise, qui ont influencé le niveau de stress des dirigeants. Conséquence : sur un an, le nombre de fondateurs d’entreprises ressentant du stress quotidiennement ou plus d’une fois par semaine a plus que doublé, et un sur quatre (26 %) a déclaré manquer d’énergie plusieurs fois par semaine. Un sur deux (44 %) éprouve le sentiment d’être en retard au moins plusieurs fois par semaine et un quart d’entre eux avouent perdre patience presque tous les jours et se disent facilement irritables. Ces constats sont importants, étant donné le niveau élevé d’énergie mis par les fondateurs de start-up, propre dans de mauvaises conditions psychologiques à conduire ces derniers au burn-out.

Vies privée et professionnelle trop intriquées

Deux fondateurs sur trois (60 %) ont assuré que leurs plaintes, qu’elles soient émotionnelles ou physiques, sont d’évidence liées à leur start-up. L’origine de ces maux, pour 83 % d’entre eux, est située dans la pression du travail et du temps. Et, alors que l’an passé, 22 % des patrons de start-up estimaient ne pas trouver un bon équilibre dans la combinaison travail-vie privée, ils sont désormais un sur deux (53 %) à subir ce déséquilibre. On le voit, les mesures d’isolement des personnes, le télétravail mis en place pour éviter la transmission du virus, sont clairement des facteurs d’accroissement de ce déséquilibre. Mensura, qui a mis en place des séances de détente, de yoga et de discussion dans le cadre d’une "Wellbeing Academy" chez Start it@KBC, propose des conseils pour améliorer cette situation.

Quelques conseils

Au boulot, essayez de vous attaquer à un maximum de trois tâches principales par jour et privilégiez les tâches simples plutôt que les tâches multiples. Désactivez les notifications des courriels et des médias sociaux. Prévoyez des pauses régulières et prenez-les. Ne vous comparez pas aux autres et essayez de prendre de la distance de temps en temps.

En privé, placez la relaxation en tête de votre agenda. Veillez à avoir suffisamment de nourriture saine, d’exercice et de détente. Réservez du temps pour vos relations avec votre famille et vos amis. Créez une bonne routine de sommeil et laissez votre journée faire une pause avant d’aller vous coucher (par exemple en prenant un bain). Faites aussi en sorte que votre chambre soit adaptée à un sommeil réparateur, donc pas de désordre et… pas de smartphone !

P.V.C.