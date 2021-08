Un saut de puce en avion comme antidépresseur

Pourquoi le cacher ? On était très inquiet. En larmes au moment de faire ses adieux au Barça, Leo Messi semblait plus proche de la dépression que de l’anticyclone. Il avait évoqué la détresse de ses enfants et le spleen de son épouse, obligés de quitter la douceur de vivre catalane. On redoutait le pire, la misère et la déchéance. Heureusement, une semaine plus tard, on a retrouvé la star argentine tout sourire, affichant son bonheur au PSG. Ouf !

Du déchirant adieu du Camp Nou - Leo fâché - au délirant " Ici c’est Paris" du Parc des Princes - Messi content -, il n’y avait qu’un saut de puce en avion privé. Certes, en attendant de trouver une résidence à sa mesure du côté de Neuilly, sa suite au Royal Monceau doit lui paraître un peu petite au regard de sa villa pharaonique de Castelldefels. Ses enfants devront, en prime, changer d’école et apprendre une nouvelle langue. Mais sa carte Gol d fonctionne de la même façon avenue Montaigne que sur les Ramblas et, à la fin du mois, le salaire pour la petite famille sera même un peu plus élevé.

Oui, Dieu soit loué, le roi Leo est tiré d’affaire. On l’a même vu, lors de la présentation du PSG, main dans la main avec Sergio Ramos, son bourreau lors de multiples Clasicos.

Avec un peu de chance, les deux anciens capitaines du Barça et du Real vont passer Noël ensemble à évoquer leurs Bleus au cœur. C’est ça, la magie du football made in Qatar qui rapproche les gens de bonne volonté autour du même feu de cheminée.