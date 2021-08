Wall Street

Mauvaise humeur. La Bourse de New York a ouvert en berne lundi, préoccupée par des chiffres décevants sur l’économie chinoise et les prochaines initiatives de la Fed, tandis que la situation en Afghanistan assombrissait un peu plus l’humeur des investisseurs. Le Dow Jones reculait de 0,38 % à 35 380,51 points. L’indice élargi S&P 500 perdait 0,55 % à 4 442,28 points et le Nasdaq lâchait 1,30 % à 14 628,80 points. Côté actions, Tesla perdait 4,79 % à 682,76 dollars. L’agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête préliminaire sur l’assistant à la conduite du fabricant de véhicules électriques, dit "Autopilot", après une série de onze accidents. Les rendements sur les bons du Trésor à dix ans baissaient légèrement à 1,22 % contre 1,27 % montrant un retour la sécurité des bons du Trésor. (AFP)