À Bruxelles, les loyers reviennent à leurs niveaux d’avant crise, en Flandre ils les dépassent

LES STATISTIQUES sur les prix de vente abondent. Celles qui évoquent des loyers sont plus rares. D’où l’intérêt du travail réalisé, semestre après semestre, par la CIB Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) dans son CIB-Huurbarometer. Quand bien même ne concerne-t-il que les provinces et principales villes flamandes, ainsi que les 19 communes bruxelloises.

L’édition consacrée au premier semestre 2021 vient de paraître. Comme pour les précédentes, elle prend appui sur les baux résidentiels conclus durant cette période via l’intervention d’une agence immobilière membre de la confédération. "Les chiffres donnent un aperçu de ce qu’un locataire paierait, en moyenne, s’il déménageait maintenant dans un nouveau bien ou s’il était à la recherche d’un bien à louer", aime à indiquer l’organisation dans son rapport. Tout en précisant ne pas pouvoir assurer que les biens loués sans l’assistance d’un courtier, souvent d’un peu moins bonne qualité, sont au même prix moyen. "L’échantillon de la CIB Vlaanderen est cependant tel qu’une distorsion est limitée", insiste l’auteur du baromètre.

Tant que les statistiques sont suffisantes, le CIB-Huurbarometer s’attache à sept types de biens : maisons 2, 3 ou 4 façades, villas, appartements, studios et chambres. Sont exclus de l’analyse, les biens professionnels ou mixtes (bureaux, commerces, logements avec bureaux, etc.) mais également les secondes résidences et les logements pour étudiants.

Prix à nouveau stables à Bruxelles

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, après une nette baisse du loyer moyen au cours du premier semestre 2020 (-4,8 %), suivie, alors que le marché immobilier rouvrait après un long lockdown printanier, d’une belle augmentation au second semestre (+5 % en moyenne), les tarifs se sont stabilisés au cours du premier semestre de cette année. De quoi revenir quasiment aux loyers de fin 2019.

C’est le cas pour ceux des appartements et des studios, qui représentent plus de neuf locations sur dix. Le loyer moyen d’un appartement s’est stabilisé à 1128 euros/mois (1135 fin 2019), celui d’un studio est à 629 euros/mois (634 fin 2019). Ce qui n’empêche pas qu’il existe toujours de grandes disparités : entre les tarifs de Laeken (759 euros par mois pour un appartement) et ceux de Watermael-Boitsfort (1458 euros), on passe quasiment du simple au double.

Sur le front des maisons mitoyennes, la CIB Vlaanderen note des courbes de loyers encore plus marquées : fort recul entre fin 2019 et mi-2020 (-13,4 %), très forte hausse entre mi-2020 et fin 2020 (+22,6 %). Résultat, au cours du premier semestre 2021, il ne fut pas question de stabilisation, mais de chute (-11,5 %). Il faut dire que les unifamiliales représentent une offre relativement rare dans la capitale et donc "plus sensible à des écarts aberrants de valeurs tout comme aux fortes différences de prix entre communes, ce qui peut expliquer les fortes fluctuations", note la CIB Vlaanderen dans son communiqué. Leur part de marché s’est d’ailleurs encore rétrécie au cours du printemps 2021. "Pour la première fois depuis que nous réalisons le baromètre des loyers, la part des maisons mitoyennes est tombée en dessous des 7 % (à 6,8 % très exactement)."

Prix en augmentation en Flandre

Mise en sourdine au printemps 2020, l’activité en Flandre semble avoir explosé au printemps 2021, avec près d’un quart de contrats de plus ! "Nous sommes revenus aux niveaux d’avant le Coronavirus", tempèrent les agents immobiliers.

Avec un impact plus visible qu’à Bruxelles sur les loyers qui, après les émois de 2020, se sont, certes, stabilisés (+1,8 % en moyenne, tous types de biens confondus), mais un cran plus haut que ceux qui étaient pratiqués fin 2019. Et cela vaut pour chacun des sept types de biens analysés, de la chambre à la villa, en passant par les studios, les appartements et les unifamiliales. Tous ont dépassé leurs niveaux d’avant crise du Corona. De 30 euros pour un appartement (de 725 à 755 euros), qui représente, en Flandre, deux locations sur trois ; de quasiment autant (27 et 29 euros) pour une 2 et 3-façades ; jusqu’à 66 euros pour les 4-façades !

Sur le front des provinces, la CIB Vlaanderen note que la Flandre occidentale et le Limbourg, les moins chères, rattrapent leur retard. Leurs loyers mensuels accusent, sur six mois, entre fin 2020 et mi-2021, des hausses moyennes de respectivement 30 et 17 euros par mois, tous types de biens confondus, alors que le Brabant flamand, la province d’Anvers et la Flandre orientale se contentent de hausses entre 4 et 7 euros.

À noter que le loyer moyen en Flandre se situe aujourd’hui à 792 euros. "Il n’est pas irréaliste de prédire que le cap des 800 euros sera atteint à l’automne 2021 ou au cours de l’année 2022", ajoute la CIB Vlaanderen.

C.M.

1173

Loyer à Bruxelles

Tous types de biens confondus, le loyer mensuel d’un logement en Région bruxelloise s’élève à 1173 euros. En Flandre, il frise les 800 euros.