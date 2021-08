Albanie et Kosovo, pays de transit avant les États-Unis

Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin Correspondants dans les Balkans

L’Albanie et le Kosovo s’apprêtent à recevoir " plusieurs milliers " de réfugiés afghans, d’anciens collaborateurs des forces américaines. L’information, révélée par l’agence Reuters, a été confirmée dimanche par les gouvernements des deux pays.

Vjosa Osmani, la présidente du Kosovo, a déclaré qu’elle avait accepté "sans auc une hésitation et sans aucune condition" la requête de l’ambassadeur américain à Pristina. Luan Dalipi, le chef de cabinet du Premier ministre Albin Kurti, a expliqué que des négociations étaient en cours "depuis le milieu du mois de juillet". Il a précisé qu’il fallait résoudre "beaucoup de questions logistiques, techniques, sécuritaires et sociales. Nous agissons avec prudence". L’opposition a salué cette décision des autorités kosovares, en invoquant la " vieille amitié " entre leur pays et les États-Unis.

Edi Rama, le Premier ministre d’Albanie, a également confirmé qu’un accord avait été conclu avec Washington, mais n’a parlé que de "quelques centaines" de réfugiés. Lyrique, il a évoqué la tradition d’accueil de son pays, notamment l’aide apportée par l’Albanie à de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Le précédent de l’opposition iranienne

L’Albanie peut aussi se targuer d’une initiative plus récente. Depuis 2013, le pays accueille plus de 3 000 membres de l’Organisation des moudjahidine du peuple d’Iran. Ces derniers, qui combattent le régime de Téhéran, disposaient de bases en Irak depuis l’époque de Saddam Hussein. Ils ont dû les évacuer lors du retrait américain et le camp d’Ashraf-2, dans la localité de Manez, près de Durrës, est devenu une véritable petite ville, où les visiteurs, notamment les journalistes, ne sont presque jamais admis.

Selon Voice of America, un premier groupe de 250 Afghans - d’anciens collaborateurs des forces américaines ainsi que leurs familles - pourraient arriver dès cette semaine en Albanie. Au Kosovo, les réfugiés pourraient être installés dans les anciennes bases militaires allemande et française, mais on ne sait pas encore quand ils arriveront.

Pour "douze à quatorze mois"

Ils devraient rester au Kosovo "d e douze à quatorze mois", le temps que leurs documents d’immigration aux États-Unis soient établis, a précisé Vjosa Osmani.

Selon Reuters, les États-Unis auraient prévu d’importantes compensations financières pour les deux pays, mais certaines voix s’élèvent déjà pour mettre en doute les capacités du Kosovo à garantir la sécurité du futur camp.

Le petit pays abrite toujours l’immense base américaine de Camp Bondsteel, mais peut aussi se targuer d’un fâcheux précédent. Le chef du contingent albanais au sein de l’État islamique, Lavdi Muhaxheri, alias Abu Abdullah al-Kosova, tué en Syrie en 2017, avait travaillé comme personnel technique à Camp Bondsteel, puis dans des bases américaines en Afghanistan entre 2010 et 2012.

Craintes d’une vague de réfugiés

Parallèlement à cet accueil "organisé", les pays des Balkans redoutent aussi l’arrivée massive de réfugiés afghans dans les prochains mois. Le directeur du Centre d’assistance aux demandeurs d’asile de Serbie, Rados Djurovic, rappelle que les flux de réfugiés se sont intensifiés ces derniers mois, 27 000 réfugiés ayant pénétré dans le pays depuis le début de l’année, dont 38 % d’Afghans.

Sabina Talovic, qui anime la principale organisation d’aide aux réfugiés dans le nord du Monténégro, est encore plus pessimiste : "Un million d’Afghans vont arriver dans les Balkans, et un million de réfugiés d’autres pays qui se prétendront Afghans." Pour Rados Djurovic, l’accueil ne sera pas possible si l’Union européenne n’ouvre pas ses portes.