Arrêt sur image

Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo

Extensa lance la vente de 56 logements à Tour&Taxis

Le promoteur immobilier Extensa, propriétaire du site de Tour&Taxis, à Bruxelles, lance, dès ce samedi 21 août, la commercialisation de 56 appartements conventionnés dans le bâtiment Franklin, passé la Gare Maritime en remontant la rue Picard (n°s 13-15). Vendus sur plans, les biens bénéficient d’un prix inférieur à la valeur du marché et sont réservés aux ménages dont les revenus entrent dans des barèmes bien déterminés. Toutes les conditions d’accès, mais aussi le descriptif des appartements et leur prix sont repris sur le site Internet Franklin. brussels. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire pour visiter les logements à l’occasion de deux journées portes ouvertes prévues ce samedi 21 août de 10 à 16 heures et le vendredi 3 septembre de 16 à 19 heures.