Au nom du père

La question de la fonction qui reste au père dans les changements rapides de la société intéresse beaucoup les psychanalystes. Certains parlent de sa possible "disparition" : "On ne sait plus ce qui fait autorité". Y a-t-il alors un lien avec la profusion, à cette rentrée littéraire, du thème père-fils ?

Sorj Chalandon explore le passé trouble de son père durant la guerre avec Enfant de salaud (Grasset). François Noudelmann, dans Les Enfants de Cadillac (Gallimard), cherche ce qu'est l'identité d'un homme en remontant au passé de son grand-père et de son père. Marc Dugain, dans La Volonté (Gallimard) retrace lui aussi le destin de son père qu'il ne découvre vraiment qu'après la mort de celui-ci. Jean-Baptiste Del Amo, avec Le Fils de l'homme (Gallimard), orchestre quant à lui, dans une écriture flamboyante, un huis clos, un mythe contemporain, autour de la transmission de la violence du père au fils.

Richard Powers, avec Sidérations (Actes Sud), signe un roman empreint d'écologie avec un fils catastrophé par l'indifférence générale face au désastre écologique et son père qui tente de soutenir son combat. En Belgique, le journaliste Nicolas Crousse, dans Retour en pays natal (Le Castor Astral), évoque son père, le poète Jean-Louis Crousse. Même Amélie Nothomb, dans Premier Sang (Albin Michel), un livre très différent des précédents, rend un bel hommage à son père, le diplomate Patrick Nothomb, mort il y a un an.

Le père reste-t-il un héros ? Ou est-il un héraut, mais alors de quoi ?

Guy Duplat