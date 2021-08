Bibliographie

2008 Le Goût du Paradis, Ego comme X (rééd. Aux Requins Marteaux, 2011)

2008 Mini Vague, Arts Factory, collection Dans la Marge

2009 Too Drunk to Do The Show, In my Bed

2009 Summer of the 80’s (collectif), Dargaud

2009-2012 Rocks Strips 1 et 2 (collectif), Flammarion

2 010 Coney Island Baby, L’Association

2010 Girls Don’t Cry, Glénat

2012 I Love Alice, Requins Marteaux

2012 Quatre Filles, Albin Michel Jeunesse

2012 Tonight, Glénat

2014 Autel California Face A, L’Association

2016 Autel California Face B, L’Association

2017 America, Glénat

2019 Maléfiques, L’Association

2019 Il était 2 fois Arthur, Dupuis - scénario de Nine Antico, dessins de Grégoire Carlé