Waremme

Ne pas confondre privé et public

Le Passage9 commence sa saison, le 28 août, avec un spectacle équestre dans le cadre du château de Selys-Longchamps, un espace privé (et non public, comme écrit par erreur) accessible pour l’occasion. Avec six acrobates-voltigeurs, un chien et deux chevaux, la compagnie Tempo d’Éole crée une chronique qui questionne notre rapport à l’autre, au vivre-ensemble et à cette chose magnifique et inquiétante que peut être la rencontre. Des porteurs tantôt chevaux, tantôt humains, des passants voltigeurs sortent de chez eux et se rencontrent, se découvrent peut-être, se redécouvrent, qui sait… Un numéro de plein air qui mêle l’acrobatie, les arts équestres et le théâtre. Infos et réservations sur www.passage9.be/billetterie.