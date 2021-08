Le retour des talibans au pouvoir à Kaboul est "une tragédie" qui signe "l'échec des autorités afghanes", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, mardi, lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion des ambassadeurs des pays de l'Alliance atlantique. Le Norvégien peut fustiger les leaders politiques et militaires afghan, il ne peut pas pour autant dédouaner l'Otan de ses responsabilités. Les vingt années de présence de l'Alliance en Afghanistan s'achèvent dans la confusion, à l'aéroport de Kaboul, où l'évacuation du personnel des pays de l'Otan et de leurs aides afghans a commencé dans le chaos, lundi. Le secrétaire général a reconnu que "l'effondrement politique et militaire des dernières semaines [s'est produit] avec une rapidité qui n'avait pas été anticipée" par les forces de l'Alliance.

A se demander à quoi a servi le processus de formation des es forces militaires afghane mené pendant deux décennies. "On a longtemps prétendu que les choses allaient dans le bon sens en Afghanistan et certains ont peut-être fini par s'en convaincre", pointe Sven Biscop, spécialiste des questions de défense à l'institut Egmont et à l'Université de Gand. "Quand on forme des forces militaires et de police, il faut savoir quel est objectif et s'il est réaliste", ajoute M. Biscop. "Les Occidentaux forment aussi des militaires et des policiers au Mali mais ne prétendent pas que le but est d'installer une démocratie sur le modèle européen. Être réaliste, cela signifie également être modeste. Ensuite, cela ne sert à rien de former des forces sur le plan tactique, si on a aucun impact sur la direction de ses forces : le ministre de la Défense ou le chef de l'Etat".

inte

"Malgré nos investissements et notre engagement pendant vingt ans, l'effondrement a été rapide et soudain", a admis M. Stoltenberg. Ce qui se produit actuellement en Afghanistan est "la plus grosse débâcle (...) de l'Otan depuis sa création", juge le chrétien-démocrate allemand Armin Laschet, qui briguera la succession de la chancelière Angela Merkel lors des élections de septembre prochain. "C'est moins un échec de l'Otan qu'un échec des Etats-Unis. L'Alliance était en Afghanistan l'exécutant d'une stratégie amércaine", rappelle toutefois Sven Biscop. D'ailleurs, c'est sur l'échec des États-Unis qui les autres puissancs Qui souligne que les critiques européennes envers la façon dont les États-Unis ont opéré leur retrait "ne sont pas très honnêtes" : "Les Européens n'ont jamaiss tenté, à aucun moment, d'influencer ou de présenter une alternative à la stratégie américaine. Ils voulaient quitter l'Afghanistan depuis longtemps mais n'osaient pas le faire avant les Etats-Unis. Quand ces derniers ont annoncé leur départ, les alliés ont suivi rapidement."

Cela montre que dans l’Alliance, chacun doit veiller à ses propres intérêts.

D’abord un échec américain et c’est cela que les autres puissances vont mettre en avant et vont utiliser à des fins de propagande. C’est le cas de la Chine vis-à-vis de Taïwan qui sera le prochain à être abandonné par les Etats-Unis.

C’est un échec pour la communauté occidentale et ceux qui promeuvent un autre modèle que la démocratie vont le saluer.

On