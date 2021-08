Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo

+47 %

Un chiffre d’affaires record pou unibricks

Le groupe Unibricks, actif dans la promotion et l’exploitation de projets d’hôtels, de parcs de vacances ou encore de logements sociaux et étudiants, a enregistré un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros pour l’année 2020, en hausse de 47 % par rapport à 2019. Une performance surtout portée par son activité de promotion. "Les résultats positifs sont liés à la nouvelle stratégie du groupe, qui consiste à arriver à une meilleure répartition entre propriétés résidentielles et hôtelières dans le portefeuille", note son CEO, Thomas Lecluse, cité dans un communiqué.