Loisirs

EuroParcs prévoit de s’étendre en Belgique

Le gestionnaire néerlandais de parcs de vacances EuroParcs souhaite s’étendre en Belgique. Le groupe compte à ce jour trois parcs de vacances dans notre pays : à Mol, Zutendaal et Durbuy. Un quatrième est en développement dans la province de Namur. Le groupe espère pouvoir en compter une dizaine d’ici un an, soit un ensemble de 2 000 à 3 000 logements de vacances, a indiqué un représentant d’EuroParcs. L’entreprise lorgne le littoral et les provinces de Limbourg, Luxembourg et Namur. (Belga)