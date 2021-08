Namur Nouvelles journées portes ouvertes au centre de vaccination de Bouge

Ce jeudi 19 et ce vendredi 20 août 2021, le centre de vaccination de la clinique Saint-Luc Bouge organise des journées portes ouvertes. Les personnes qui désirent se faire vacciner pourront se rendre, sans rendez-vous, ce jeudi 19 août entre 14 h et 18 h et ce vendredi 20 août entre 8 h et 14 h au centre de vaccination de l’AGHHN à la clinique Saint-Luc Bouge. Deux vaccins seront disponibles : Janssen de Johnson&Johnson pour les personnes âgées de 41 ans et plus et Comirnaty de Pfizer-BioNTech pour tout le monde à partir de 12 ans. G.P.