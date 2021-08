10e

La Belgique offre l’un des meilleurs Ratios loyers/revenus au monde

Une étude du site britannique Money.co.uk révèle que la Belgique occupe la 10e place des pays du monde où le ratio entre les loyers des logements et les revenus des ménages est le plus bas. Se basant sur un loyer moyen pour un bien de trois chambres, le site a comparé plus de 50 pays pour réaliser son classement. Avec un ratio de 24,94 % du revenu moyen des ménages, la Belgique est "l’un des pays les plus abordables au monde pour ses résidents", établit l’étude. Juste avant elle, à la 8e et 9e place, on trouve respectivement la France et l’Allemagne. Dans le top trois, figurent l’Arabie Saoudite (1re place), la Suisse (2e), la Suède (3e).