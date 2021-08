Expansion Europarcs veut ouvrir plus de sites en Belgique

Le gestionnaire néerlandais de parcs de vacances Europarcs, qui compte trois parcs en Belgique (à Zutendaal, Mol et Durbuy) et est occupé à en développer un quatrième dans le Namurois, souhaite en compter une dizaine d’ici un an. Soit un ensemble de 2000 à 3000 logements de vacances, a confirmé l’un de ses représentants. Le groupe lorgne en priorité le littoral et les provinces de Limbourg, Luxembourg et Namur, soit des "régions campagnardes" pour les citadins désireux d’y "recharger leurs batteries." Cette expansion passera en partie par la construction de nouveaux parcs, mais la société étudie aussi la reprise de terrains existants. (Belga)