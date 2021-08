Patrimoine Spa et les grandes villes d’eaux d’Europe reconnues par l’Unesco

Onze villes d’eaux distillées dans sept pays européens ont été inscrites fin juillet au patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi elles, figure, chez nous, Spa, mais aussi Vichy en France, Montecatini Terme en Italie, Baden-Baden en Allemagne, Baden bei Wien en Autriche ou encore Bath au Royaume-Uni. Soit des villes qui se sont développées autour de sources minérales naturelles, représentantes d’un mouvement culturel et d’une typologie urbaine complexes et sans précédent : la ville d’eaux. Leur inscription apporte non seulement la reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle, mais aussi une meilleure protection et une coopération renforcée dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la balnéothérapie et la santé, de la culture et du tourisme.