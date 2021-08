Merchtem

Un enfant de trois ans perd la vie

Un enfant de trois ans est décédé mardi après-midi dans un accident de la circulation à Merchtem (Brabant flamand), ont annoncé la commune et le parquet de Hal-Vilvorde. L'accident s'est produit vers 14 h, à un carrefour situé non loin d'une fête foraine. "Pour une raison encore inconnue, un homme de 65 ans domicilié à Meise a perdu le contrôle de son véhicule", explique une porte-parole du parquet. "Il a ensuite renversé une petite fille de trois ans, originaire d'Opwijk." L'enfant a été grièvement blessée et est décédée peu de temps après l'accident. (Belga)