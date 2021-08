Cyclisme/Championnats d’Europe

Tadej Pogacar doublera à l’Euro

Le Slovène Tadej Pogacar, qui a fait l’impasse sur la Vuelta, doublera la course sur route et le contre-la-montre aux championnats d’Europe de cyclisme qui se tiennent du 8 au 12 septembre à Trente, ont annoncé les organisateurs. Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année, le jeune prodige, 22 ans, n’a plus couru depuis sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo dans la course en ligne sur route. (Belga)