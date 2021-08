Patrimoine Les 400 ans de l’église Saint-Loup

Dans nos éditions de lundi, nous évoquions l’anniversaire de la belle église Saint-Loup à Namur et l’exposition qui s’y déroule sur ses 400 ans. Voilà les précisions sur les heures d’ouverture : l’église et l’exposition gratuite sont ouvertes jusqu’au 30 novembre, les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 à 18 h et le samedi de 11 à 18 h. G.Dt