Paolo Cognetti (La Félicité du loup, Stock), Richard Ford (Rien à déclarer, L’Olivier), Richard Powers (Sidérations, Actes Sud), Kazuo Ishiguro (Klara et le soleil, Gallimard), Ta-Nehisi Coates (La Danse de l’eau, Fayard), Douglas Stuart (Shuggie Bain, Globe), Antonio Scurati (M, l’homme de la providence, Les Arènes), Mario Vargas Llosa (Temps sauvages, Gallimard), Cristina Morales (Lecture facile, Denoël), Mariana Enriquez (Notre part de nuit, Éditions du Sous-Sol), Kate Reed Petty (True Story, Gallmeister), Philippe Weiss (Le Grand Rire des hommes assis au bord du monde, Seuil), Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood, Fayard), Kawai Strong Washburn (Au temps des requins et des sauveurs, Gallimard), Cherie Jones (Et d’un seul bras, la sœur balaie sa maison, Calmann-Lévy)…