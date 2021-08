Agenda

Visites guidées. L’Arau, l’Atelier de recherche et d’action urbaines, organise des visites guidées de Bruxelles à destination du grand public "pour apprécier les atouts de la ville tout en développant un regard critique sur ses transformations passées et futures", indique-t-il dans un communiqué. Les prochains rendez-vous de ce mois d’août auront lieu le jeudi 19 ("À la découverte des plus beaux immeubles à Ixelles"), le samedi 21 ("Cités-jardins : Le Logis-Floréal"), le dimanche 22 ("Le quartier Notre-Dame-aux-Neiges"), le jeudi 26 ("Un village d’artistes à Ixelles") et, enfin, le dimanche 29 ("Autour du parvis Notre-Dame à Laeken"). à noter que l’Arau organise également tout au long de l’année des visites guidées à la carte pour des groupes privés.

Infos et réservations sur leur site : https://www.arau.org/fr/prochaines-visites-guidees/