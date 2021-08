Italie Découverte archéologique à Pompéi

Des archéologues ont découvert mardi des restes momifiés d’un être humain sur le site archéologique de la ville ensevelie de Pompéi, en Italie. Selon les experts, il pourrait s’agir de la dépouille de Marcus Venerius Secundio, un ancien esclave qui avait réussi à acquérir richesse et statut social après sa libération. Il est par ailleurs écrit sur l’épitaphe qu’il s’était produit pendant quatre jours en latin et, chose plus inhabituelle, en grec. (D’après DPA)