Profondeville La Vieille Boucle lustinoise revient

La Vieille Boucle lustinoise a été créée en 2014 par une équipe bénévole, enthousiaste, engagée et… moustachue. Ce sont plus de 136 000 euros qui ont été récoltés, au profit du Fonds Émile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur). La course a été annulée l’an dernier mais la huitième édition se déroulera le 5 septembre. La course en ligne de vélo vintage se déroule en six tours sur une distance de 30 kilomètres. Un contre-la-montre est organisé, avec l’ascension du triple mur des Monty. En 2019, 170 coureurs s’étaient engagés devant près de 2 000 curieux. Des bénévoles sont toujours recherchés pour gérer l’énorme logistique. G.P.