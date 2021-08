174,8

milliards d’euros

Les exportations belges sont plus élevées que durant la même période en 2019, avant la crise, ressort-il lundi des derniers chiffres de la Banque nationale de Belgique. Le montant cumulé de janvier à juin s’élevait à 174,8 milliards d’euros, en hausse de 16,2 % par rapport aux six premiers mois de 2020 et de 5,5 % pour la même période en 2019. (Belga)