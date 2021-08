Ciney

Cinéma en plein air au parc Saint-Roch

Ces 27, 28 et 29 août, le parc Saint-Roch accueillera des projections de films en plein air. Neuf films seront projetés gratuitement. Les festivités débuteront le 27 août. Rocketman sera diffusé à 18 h 30 et sera suivi par un blind test géant. Les équipes, de maximum dix personnes, devront s'acquitter de 25 euros et peuvent s'inscrire par mail avant le 23 août à l'adresse mjciney@gmail.com. La journée du 28 août sera dédiée aux super-héros : Iron Man 3 (10 h), Wonder Woman 1984 (13 h), Captain America Civil War (16 h), Justice League (19 h) et Avengers (21 h 30). Une récompense sera offerte au porteur du plus beau costume sur le thème des super-héros. Le dimanche 29 sera dédié aux familles avec, à 9 h, Le Quatuor à Cornes (9 h), Le Roi Lion (11 h) et Aladdin (14 h). Tout au long de la journée : château gonflable, maquillage, clown. Restauration et animations sont prévues durant tout le week-end. Les boissons alcoolisées venant de l'extérieur sont interdites sur le site. JVE