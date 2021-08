Chine Manœuvres militaires près de Taïwan

La Chine a annoncé mardi avoir lancé des exercices militaires aériens et maritimes "dans les environs" de l’île de Taïwan, qu’elle revendique, en réponse aux "prov ocations" américaines et taïwanaises. Ces manœuvres interviennent après l’annonce d’une vente d’armes américaines à Taipei et des articles de presse faisant état de la volonté des autorités taïwanaises de participer au prochain "sommet de la démocratie" qu’a convoqué Joe Biden. (AFP)