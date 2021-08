Commercialisation 137 appartements à prendre à Woluwe-Saint-Lambert

Le promoteur Eaglestone est en pleine commercialisation de son projet de reconversion d’anciens bureaux en logements, baptisé The W, à Woluwe-Saint-Lambert. Faisant face au parc Neerveld et situé non loin du centre culturel du Wolubilis, l’ensemble totalise 137 appartements, du studio (à partir de 195000 euros) aux trois chambres (jusque 839000 euros), équipés de terrasses ou de jardins. Dessiné par le bureau d’architectes Art&Build, l’immeuble connaît un beau succès puisque 24 % des logements ont d’ores et déjà trouvé preneur par l’intermédiaire de l’agence Latour&Petit, en charge des ventes. À noter qu’un des atouts du nouvel immeuble est sa neutralité carbone. Suite à l’établissement d’un bilan carbone et au calcul de l’impact climatique lié à la phase de construction et d’utilisation du futur bâtiment, plus de 13000 tonnes de CO 2 seront compensées.