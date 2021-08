Résidentiel Taux d’occupation record pour le projet The Felicity de Home Invest Belgium

La réception de The Felicity, le tout dernier projet de la société immobilière réglementée versée dans le résidentiel Home Invest Belgium, a eu lieu au mois de juin. Un mois plus tard, 62,5 % des 48 logements construits avaient déjà été loués. "Un record absolu", précise le CEO de Home Invest, Sven Janssens, cité dans un communiqué. "À titre de comparaison : notre projet précédent, The Factory, n’a atteint un taux d’occupation de 50 % qu’après six mois." Il faut dire qu’outre des appartements, le site, fort de 4 900 m² et inscrit rue Meyers-Hennau à Laeken, au nord-est de Bruxelles, offre également 11 maisons. C’est d’ailleurs ce qui rend le projet unique, évoque Home Invest. "Selon les phases de leur vie, étudiants, colocataires, jeunes couples, familles ou seniors peuvent louer un logement qui leur correspond dans le même complexe immobilier."